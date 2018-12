A Finale Ligure un corso di primo soccorso per i genitori

Finale Ligure. Il Lions Club Finale Ligure-Loano-Pietra Ligure Host in collaborazione con la Croce Bianca di Finale Ligure ha promosso, per giovedì 13 dicembre alle 20 presso la scuola dell’infanzia Opera Santa Teresa del Bambin Gesù di Finale Ligure, un corso di primo soccorso rivolto ai genitori.

“Questa proposta riguarda soprattutto i neonati – spiegano dal Club – i militi mostreranno le manovre da eseguire in caso di necessità e spiegheranno i comportamenti da adottare e non adottare quando si ha a che fare con bambini piccoli. Sono norme e regole che consentono spesso di preservare la vita di un infortunato o comunque di migliorarne le condizioni generali o evitarne il peggioramento. L’ iniziativa è rivolta a tutti i genitori dei bambini i quali fossero interessati a partecipare”.

Il progetto è nato dall’idea del presidente del Lions Club Finale Ligure-Loano- Pietra Host Pier Paolo Gallea, che ha vissuto “un’esperienza drammatica insieme ad alcuni genitori dei bambini frequentanti l’asilo, in cui si è potuto salvare un bambino utilizzando le giuste manovre”. Dopo questo momento tragico il presidente ha capito quanto sia importante “sensibilizzare le persone su questo argomento così che si possano salvare altre vite in futuro. Durante i primi mesi dell’anno 2019 vi saranno nuove date in cui si ripeterà l’incontro, per dare l’opportunità a tutti i genitori interessati di partecipare”.

“Il Lions Club Finale Ligure-Loano-Pietra Ligure Host è al servizio della comunità dal 1964 con numerose iniziative a sostegno dei bisognosi.