A Capodanno si festeggerà stappando 68 milioni di bottiglie di spumante italiano

Circa 68 milioni di bottiglie di spumante, in aumento del 3% rispetto allo scorso anno, saranno stappate solo in Italia in occasione di Capodanno. E’ quanto stima la Coldiretti nel sottolineare che nove italiani su 10 (91%) non rinunciano a fare un brindisi Made in Italy il 31 dicembre secondo l’indagine fatta dall’Istituto Ixe’.

“L’aumento della domanda – sottolinea la Coldiretti – è spinto dall’andamento positivo della produzione, stimato tra il +10 e il +15% rispetto alla vendemmia molto scarsa dello scorso anno”.

La qualità, spiega una nota, “resta elevata con una produzione che dovrebbe comunque attestarsi attorno ai 700 milioni di bottiglie con in testa il Prosecco seguito da Asti e Franciacorta”. La stragrande maggioranza dello spumante italiano si beve comunque all’estero con un balzo del 13% del valore delle esportazioni che a fine anno – secondo la Coldiretti – raggiungeranno per la prima volta il record storico annuale delle vendite per un valore superiore a 1,5 miliardi.