A Cairo Montenotte serata natalizia con la presentazione dei nuovi corsi per adulti nella sede del Cpia

Cairo Montenotte. Martedì 18 dicembre 2018 alle ore 20 presso la sede di Cairo Montenotte – Scuola “G.C. Abba” in Largo Caduti e Dispersi in Russia verranno presentati i nuovi Corsi del CPIA, Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti, programmati per l’anno scolastico 2018-2019 con il patrocinio del Comune di Cairo Montenotte. E’ prevista durante la serata la partecipazione di rappresentanti del Comune di Cairo, sindaco e assessori all’Istruzione e alla Cultura.

Sono invitate a partecipare tutte le persone interessate ai corsi per l’istruzione degli adulti. L’evento sarà un’occasione di scambio degli “auguri natalizi” nella tradizione di molti anni di formazione ed istruzione per gli adulti a Cairo Montenotte che è la sede per la Valbormida del CPIA savonese con il dirigente scolastico Domenico Buscaglia.

I corsi brevi “modulari” da 20/30 ore ampliano l’offerta didattica dei corsi istituzionali annuali: lingua italiana per stranieri, primo livello-primo periodo per la licenza di scuola media; sono attivati anche percorsi per il primo biennio delle competenze comuni alle scuole tecniche e professionali superiori.

In base alle iscrizioni i corsi modulari inizieranno nei mesi di gennaio-febbraio 2019 a cadenza settimanale nella fascia oraria pomeridiana/serale. Al termine dei corsi sarà rilasciato su richiesta l’attestato. Sarà possibile iscriversi già al termine della presentazione ed entro gennaio presso il C.P.I.A. – sede di Cairo Montenotte presso la Scuola Media “G.C.Abba” in Largo Caduti e Dispersi in Russia, 2, oppure presso la segreteria a Savona.

I corsi saranno anche considerati validi per l’aggiornamento professionale degli insegnanti utilizzando la “Carta del Docente”.

Durante la serata sarà presente anche il Coro in rappresentanza di Music Style – L’Atelier delle Voci con la Prof.ssa Daniela Tessore per il corso di Canto Moderno.

I docenti dei Corsi presenteranno i programmi, gli obiettivi, le metodologie didattiche e gli orari delle lezioni nei diversi ambiti linguistici, tecnologici, umanistici, artistici:

• INGLESE livello intermedio, Docente: Marta Pini;

• INGLESE livello base/avanzato, FRANCESE, TEDESCO, Docente: Cristina Massa;

• SPAGNOLO, Docente: Tania De Cicco;

• LETTERATURA DA VIAGGIO, Docente: Simone Sciuttieri;

• DECORAZIONE DOMESTICA, INCISIONE, Docente: Elena Frontero;

• DISEGNO (forme principali, chiaroscuro, prospettiva), Docente: Guido Iagulli;

• FOTOGRAFIA DIGITALE, Docente: Marco Gasparini;

• INFORMATICA BASE, Docente: Sara Ghiglia;

• INFORMATICA , Docente: Marco Gasparini;

• FILOSOFIA: pratica filosofica di comunità, Docente: Fabrizio Maria Colombo;

• CANTO MODERNO: Tecnica di base e canto d’assieme, Docente: Daniela Tessore;

• AGRICOLTURA BIODINAMICA, Docente: Gabriele Vignolo.

Per informazioni 019/ 503160 (Cairo M.tte, Segreteria mercoledì mattina 9.00-13.00; docente referente tutti i giorni dalle 17 alle 20). 019/820730 (Savona, Segreteria: Via Caboto,2 – 17100 SV).