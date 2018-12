A Borghetto inaugura l’ufficio Iat comprensoriale

Borghetto Santo Spirito. Sabato 29 dicembre 2018, alle ore 10,30 si svolgerà a Palazzo E. Pietracaprina, a Borghetto Santo Spirito, l’inaugurazione dell’Ufficio IAT comprensoriale.

I sindaci dei Comuni di Bardineto, Calizzano, Toirano e Borghetto si incontreranno per una dimostrazione a colpi di mortaio e di pesto. Con la preparazione del prelibato condimento, che è diventato uno dei simboli della Liguria, i Comuni vogliono esprimere ancora una volta la propria vicinanza alla Città di Genova, con l’auspicio che il 2019 possa essere l’anno della rinascita del capoluogo ligure.

Con l’occasione i Comuni che gestiranno lo Iat comprensoriale intendono ringraziare nuovamente anche gli Sponsor che hanno contribuito a sostenere, nel 2018, la realizzazione dell’Ufficio ed alcune iniziative promozionali: Agenzia Immobiliare La Borghettina, ASD Outdoor Bardineto, Ditta Celo di Losurdo, Ditta GESTI.SAV (Conad Toirano), Ditta Siscom e Nuova Pro Loco Bardineto.

“Il percorso per la realizzazione di un comprensorio competitivo, in grado di offrire opportunità di svago e di intrattenimento per 365 giorni all’anno è appena iniziato e, con l’aiuto degli Sponsor che si candideranno a sostenerlo nel 2019, si potranno realizzare importanti interventi a beneficio del nostro territorio. Con l’augurio di un sereno 2019, lo IAT Comprensoriale invita tutti ad un brindisi benaugurante” dice il sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa.