Alassio e lo sport: un binomio di successo

Alassio. In settimana, nella Sala Mostre della Provincia di Savona, si è svolto il tradizionale appuntamento organizzato dal Coni, Natale con le Stelle. Oltre duecento personaggi del mondo sportivo locale che hanno conquistato il tricolore e sono saliti sul podio a livello europeo e mondiale hanno avuto il giusto riconoscimento per il prestigiosi risultati conseguiti.

“Da consigliera incaricata allo Sport – commenta Roberta Zucchinetti – mi piace segnalare come anche in questa occasione Alassio si sia distinta attraverso lo straordinario impegno nello sport a tutti i livelli: Giovanni Gaibisso per la U.C. Alassio come presidente, Edoardo Parasi e Victoria Baldo per i risultati ottenuti nel pattinaggio e Jessica Rattenni per quelli nelle bocce”.

“È sempre più un onore oltre che un piacere collaborare con queste realtà” conclude Roberta Zucchinetti, che per gennaio sta organizzando un importante appuntamento proprio finalizzato a tributare il giusto riconoscimento allo sport e agli sportivi alassini.