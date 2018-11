Volley: Trofeo Junior – seconda giornata

Nel pomeriggio della scorsa domenica, 18 novembre 2018, al PalaLeca di Albenga il Volley Team Finale ha giocata la seconda giornata del Trofeo Junior, un minicampionato riservato alla categoria under 12 che serve a prendere confidenza con un campo più grande rispetto a quello utilizzato nell’S3 e a giocare tante partite: tutto in previsione dell’inizio del campionato di under 12 che comincerà all’incirca nei mesi di gennaio/febbraio.

I piccoli del Volley Finale, allenati da Alessandro Giordano, sono stati divisi in tre squadre: Finale Boys, composta da Gabriel, Alessandro, Andrea, Gabriele, Edoardo e Lorenzo; Finale Girls Blu, composta da Sara, Alessia, Ludovica, Thea, Asia V. e Asia A.; Finale Girls Gialla composta da Elisa, Ludovica, Gioia, Gaia, Victoria, Elena e Agnese.

Ottimi risultati per il Finale Girls Blu, la squadra composta dalle più “esperte” che ha vinto, durante i due appuntamenti, quasi la totalità delle partite disputate. Finale Girls Gialla, tutte alla prima esperienza di Trofeo Junior e con solo un anno di esperienza di volley alle spalle, sono riuscite ad aggiudicarsi due gare di quelle giocate nella giornata di ieri, dimostrando grandi miglioramenti rispetto alla tappa precedente che si era svolta ad Alassio. I Boys, squadra composta da bambini appena arrivati n palestra misti ad altri con qualche anno in più di esperienza, hanno difeso il loro campo con impegno cercando di mettere in pratica gli insegnamenti del coach Marco Savio che li segue durante gli allenamenti.

A Leca si sono giocate le gare contro i pari età provenienti dal Caramagna, da Alassio, dal Maremola, da Andora, da Loano e da Albenga. Assenti le squadre della Spotornese e del Quiliano.

Coach Ale si dice soddisfatto del lavoro che il gruppo sta facendo in palestra, nonostante, appunto, molti di loro siano ancora alle prime armi. Ora attendiamo gli aggiornamenti classifiche e le sedi e le date delle prossime due tappe.