ViviAndora festeggia i primi 5 lustri di attività sul territorio: “Massima fiducia in Flacio Marchiano”

Andora. “Gioie e successi, come delusioni e ferite, sono e sono state tangibili ed alcuni sostenitori hanno perso il loro entusiasmo, ma quello che non è mai cambiato è lo spirito di Viviandora, sempre pervaso dall’amore per il proprio territorio e dall’interesse per i propri cittadini”. Così i rappresentanti di ViviAndora commentano “i primi cinque lustri di attività sul territorio”.

“Le nostre idee, i nostri intenti ed i nostri sogni sono condivisi da diversi gruppi di persone che come noi, si stanno muovendo attivamente; uno in particolare si identifica totalmente con le nostre aspettative, il gruppo che sostiene Flavio Marchiano. Nella persona di Flavio abbiamo trovato un valido alleato, una persona leale che rappresenta e unisce una pluralità di visioni orientate ad un lavoro collettivo per il territorio di Andora”.

“Flavio è per noi un segno di cambiamento. Come ricordava Saul Alinsky ‘cambiamento significa movimento. Movimento significa frizione. Il movimento o il cambiamento senza frizioni o conflitti appartiene solamente al vuoto rappresentato da un mondo astratto che non esiste’. Viviandora non può più vivere in un mondo astratto che ha fatto il suo tempo, ha certamente imparato dal passato ed è pronta a vivere il presente, consciente che sia giunto il momento di riformarsi e rimodernarsi abbracciando entusiasticamente il cambiamento”.

“In questa ottica è d’obbligo l’auspicio di avere un confronto aperto e costruttivo ben consapevoli che determinante sarà l’unione di intenti con quei gruppi riconosciuti che condividono questi principi, a dimostrazione che il cambiamento è in pieno svolgimento”.