Visita pastorale, il vescovo Calogero Marino a Noli e Voze

Noli. Saranno le parrocchie di san Pietro in Noli e dei santi Pietro e Paolo in Voze le prossime mete della visita pastorale di monsignor Gero Marino. Entrambe le comunità sono affidate alla guida di don Andrea Giusto e accoglieranno il vescovo in questa settimana, dal 21 al 25 novembre.

Il rito d’inizio della visita, con un momento di preghiera nella chiesa concattedrale di Noli, si svolgerà mercoledì prossimo 21 novembre alle 18. Il giorno seguente, giovedì 22, al mattino e al pomeriggio, monsignor Gero andrà a trovare gli ammalati e gli anziani nelle loro abitazioni, e, alle 16, nella casa di riposo “Villa Rosa” a Noli. Alle 18 celebrerà la Messa. Venerdì 23 novembre sarà il giorno dedicato ai colloqui personali, in sacrestia, per chiunque avesse desiderio di parlare con il vescovo. Quindi alle 18 Messa in chiesa e alle 18.45, nella sala consiliare del Comune di Noli, incontro pubblico aperto a tutti. Sabato 24 novembre sarà dedicato alla gita, che avrà come mèta l’abbazia di santa Maria di Staffarda.

La visita pastorale si concluderà domenica 25 novembre con le messe alle 9.30 a Voze e alle 11 a Noli. Dal 27 novembre al 2 dicembre monsignor Gero Marino incontrerà invece le comunità parrocchiali di Spotorno e Tosse, affidate alla guida di don Camillo Podda.