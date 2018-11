Borghetto Santo Spirito. In concomitanza con la “Giornata internazionale contro la violenza sulle donne” dello scorso 25 novembre, le militanti della sezione della Lega di Borghetto Santo Spirito e della Val Varatella hanno intenzione di proseguire l’iniziativa riguardante lo “spray al peperoncino” e perciò martedì 27 novembre dalle 9 alle 17 in via Trilussa distribuiranno alle iscritte una bomboletta come strumento di autodifesa.

La “gazebata” di questo martedì presso il mercato settimanale è la prima di una serie di altri incontri con i cittadini che si terranno nei prossimi mesi nei comuni di Borghetto, Ceriale, Toirano e Balestrino.

Al gazebo sarà inoltre possibile tesserarsi e prenotare un posto per il pulman che il prossimo 8 dicembre sarà a Roma per la manifestazione con il ministro dell’interno Matteo Salvini.