Violenza sulle donne, a Carcare si potenzia l’attività dello sportello di consulenza legale e psicologica

Carcare. Violenza sulle donne, a Carcare si concede una sala comunale per raddoppiare gli appuntamenti settimanali sul territorio e ospitare la preziosa attività dell’associazione Donne Giuriste d’Italia.

La giunta guidata dal sindaco Christian De Vecchi, su proposta della componente femminile del Consiglio comunale, ha deliberato ieri, in vista della ricorrenza del 25 novembre, la concessione di uno spazio al secondo piano del municipio per accogliere il servizio che, a breve, sarà disponibile anche il giovedì dalle 16 alle 18, in aggiunta al mercoledì mattina (dalle 9 alle 12).

“Purtroppo i casi di violenza sono in aumento e il lavoro dell’associazione, che a Carcare opera con grande impegno dal gennaio 2016, è in crescita – commentano gli assessori Enrica Bertone e Giorgia Ugdonne e i consiglieri Patrizia Mazza e Stefania Resio -. Per questo motivo crediamo ci sia bisogno di atti concreti e non solo di slogan. Concedendo inoltre la sala riunioni nel sottotetto del municipio, in uno spazio poco frequentato, garantiamo più intimità e una maggiore protezione alle utenti che hanno bisogno di riservatezza per confrontarsi sui loro problemi”.

Lo sportello, gestito dalle volontarie iscritte all’associazione, offre aiuto e consulenza in materia legale e psicologica alle persone in difficoltà e vittime di abusi. Dal centro polifunzionale di via del Collegio, pertanto, verrà a breve trasferito nel palazzo comunale con un doppio appuntamento.