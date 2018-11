Violenza donne, ad Albenga la Lega regala spray al peperoncino alle proprie iscritte

Albenga. Iniziativa provocatoria da parte della Lega albenganese in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: domenica 25 novembre la Lega Albenga scenderà in piazza per regalare spray al peperoncino alle proprie iscritte, con un gazebo in piazza del Popolo dalle 9 alle 13, alla presenza dei parlamentari del territorio, il senatore Paolo Ripamonti e la parlamentare Sara Foscolo.

“Il nostro movimento da sempre promuove campagne per una maggiore sicurezza, come dimostra l’operato del Ministro dell’Interno Matteo Salvini, e per inasprire le pene contro chi fa commette violenza sulle donne” dichiara Cristina Porro, segretario della Lega Salvini Premier di Albenga e consigliere comunale della Lega ad Albenga.

“Il nostro è un piccolo gesto ma significativo, perché le ragazze e le donne albenganesi devono poter camminare per strada a tutte le ore in santa pace e senza correre il rischio di subire scippi, minacce o violenze” conclude l’esponente della Lega.