Verde pubblico, il Wwf Savona: “Serve un piano provinciale per il ripristino del patrimonio arboreo delle città”

Provincia. “Le amministrazioni comunali devono approntare con sollecitudine un piano provinciale per sostituire le centinaia di palme canariensis distrutte in questi anni dal famigerato punteruolo rosso e gli alberi abbattuti o danneggiati dalla tempesta di vento del 29 ottobre scorso”. E’ questo l’invito che arriva da Stefano Gatti, delegato alla tutela del patrimonio arboreo di Wwf Savona.

“La nostra bella provincia ha nel turismo il fulcro della sua economia ed i turisti italiani e stranieri cercano immancabilmente sole, mare, spiaggia. Il tutto incastonato in una cornice di alberi, verde e giardini fioriti e ben curati. Invitiamo a tale scopo la Provincia ad istituire una ‘Centrale di Acquisto Alberi’ per ottenere quotazioni piu’ vantaggiose dai vari vivai che forniranno i giovani alberi a tutti i Comuni interessati al pieno ripristino del loro patrimonio arboreo. Nella scelta delle specie di alberi, essenziale diversificare anche con specie locali, mediterranee, per incrementare la biodiversità vegetale”.

“In questa ‘crisi arborea’ abbiamo però anche l’opportunitò di impostare correttamente una nuova strategia provinciale di verde pubblico, guardando ad un orizzonte temporale di 50-100 anni, per il benessere dei nostri turisti e di tutti i nostri concittadini”.