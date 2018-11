Veloce, Gianluca Palmiere: “La sconfitta non scalfisce la nostra convinzione di poter lottare per il primato finale”

Savona. La Veloce subisce la prima sconfitta in campionato, superata (3-2) dal Don Bosco Vallescrosia, nel big match del campionato di Prima Categoria A.

I granata di Gerundo sono raggiunti in vetta alla classifica dalla compagine imperiese ma mantengono due lunghezze di vantaggio su Camporosso e Soccer Borghetto che hanno pareggiato (1-1, Cascina, Lo Presti) nell’altro scontro al vertice dell’ottavo turno di campionato.

“E’ stata una partita maschia, difficile, giocata su un campo dove non è mai facile portare via dei punti – afferma l’esterno basso della Veloce, Gianluca Palmiere – passati in svantaggio (ndr, Caccamo), abbiamo reagito alla grande e grazie ad una doppietta di Vejseli, siamo riusciti a ribaltare, a nostro favore, l’andamento della gara”.

“Sul finire della prima frazione di gioco, su una situazione di palla inattiva, abbiamo subito il pareggio di Bianco – continua Palmiere – subendo (al 60°) la rete del 3-2 con Fiore. Abbiamo cercato di recuperare il risultato, ma nonostante un paio di buione occasioni, non ci siamo riusciti”.

“La sconfitta è un incidente di percorso, che può accadere durante il campionato – conclude Palmiere – ripartiamo da quanto di buono fatto sino ad oggi, consapevoli di avere le carte in regola per poter aspirare la salto di categoria”