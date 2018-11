Vela, Varazze pronta ad ospitare il Memorial Angela Lupi

Varazze. Sabato 24 e domenica 25 novembre la città di Varazze ospiterà l’ottava edizione del Memorial Angela Lupi, regata valida per il campionato zonale classe Optimist, organizzata dal Varazze Club Nautico in partnership con l’Associazione Sportiva Dilettantistica I Lupi di Mare.

La regata si svolgerà nel golfo di Varazze. Se possibile saranno disputate tre prove al giorno, sia per i Cadetti che per gli Juniores.

La manifestazione si svolgerà con il seguente calendario:

venerdì 23 novembre iscrizioni dalle ore 9 alle 12 e dalle 16 alle 18;

sabato 24 novembre iscrizioni; inizio regate ore 12,30;

domenica 25 novembre regate; premiazione al termine delle prove.

Lo staff del Varazze Club Nautico, supportato dall’Associazione I Lupi di Mare, sabato mattina accoglierà presso la propria base nautica i giovani timonieri provenienti anche da altre regioni.

Premi ai primi cinque classificati di ogni categoria overall e le prime tre classificate femmine Cadette e Juniores. La premiazione sarà effettuata appena possibile al termine della manifestazione.

Oltre ai premi di classifica sarà consegnato un omaggio per tutti i concorrenti e sarà sorteggiata un’imbarcazione offerta dall’Associazione I Lupi di Mare.

La regata è dedicata al ricordato di Angela Lupi, dirigente del Varazze Club Nautico per 40 anni e segretaria della I Zona Fiv per due mandati. Una eccellente organizzatrice ed una vera guida per le giovani generazioni che hanno iniziato la pratica della vela nel solco della lunga tradizione del Varazze Club Nautico, che ad aprile del 2019 festeggerà il suo primo centenario di attività, con successi locali, nazionali ed internazionali.