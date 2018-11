Varazze, la Protezione Animali cerca una nuova famiglia per un degu del Cile

Varazze. Il degu è un simpaticissimo piccolo roditore, originario del Cile, che secondo la Protezione Animali “nel Cile e solo là dovrebbe vivere, libero; purtroppo, come tanti animali esotici, è vittima di commercio e molti soggetti, catturati in natura o allevati specificamente, vengono posti in vendita in Europa e finiscono nelle case dentro una gabbia più o meno grande”.

“E’ il caso di un esemplare che ha condiviso ed attenuato la solitudine di un’anziana signora di Varazze, che ora non è più in grado di accudirlo e chiede alla Protezione Animali di aiutarla a trovare per lui una nuova famiglia; occorrono però persone che conoscano questi animali e sappiano come custodirli e, se possibile, ne abbiano altri (con maschi sterilizzati) che possano fargli compagnia, essendo un animale sociale; ed infine li ospitino in strutture accoglienti ed attrezzate”.

Le persone interessate, e con le caratteristiche sopra indicate, lo potranno vedere presso la sede Enpa di via Cavour 48 r a Savona, da lunedì a sabato, dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, telefono 019 824735.