Varazze, inaugurazione per la sede dell’associazione “Vides”

Varazze. Si terrà il 25 novembre, alle ore 18:30, l’inaugurazione della nuova sede dell’associazione “Vides” in piazza San Nazario Celso n. 6, a Varazze.

L’associazione Vides è presente con una rete di delegazioni territoriali in 14 regioni Italiane. Le diverse delegazioni partecipano attivamente, ma in modo autonomo, alla vita del sodalizio e realizzano progetti in rete con enti pubblici, servizi sociali, istituzioni scolastiche, case famiglia per: la prevenzione del disagio giovanile, il sostegno e il recupero di ragazzi in difficoltà, l’animazione del tempo libero e delle attività estive, l’animazione con educatori interculturali e di strada, l’alfabetizzazione di immigrati, l’apertura di centri di ascolto e di accoglienza.

Ogni delegazione locale, realizza attività di solidarietà e di sviluppo, per una cultura di pace e per l’affermazione dei diritti umani.

Le attività delle delegazioni sono rivolte a “soggetti” che si trovano in condizione di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale o familiare.

Principali obiettivi della delegazione di Varazze: offrire consulenza legale e psicologica gratuita a famiglie e giovani in difficoltà per problematiche legate alla famiglia (separazioni, divorzi, conflittualità, disagi, incomprensioni, maltrattamenti ecc..).

Beneficiari raggiunti: adolescenti e giovani, genitori, coppie, conviventi e donne in difficoltà.