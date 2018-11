Varazze celebra il ritorno del “Ristorante Didattico” di Isforcoop

Varazze. Torna da domani sera a Varazze il “Ristorante Didattico”. E la novità è che il ricavato servirà a finanziare corsi specialistici, di solito molto costosi, per gli allievi più meritevoli.

Il “Ristorante Didattico” è un’iniziativa dei Corsi per Operatore della Ristorazione gestiti dall’Isforcoop nell’Istituto di Varazze, nata per permettere ai giovani allievi di confrontarsi con dei clienti “veri”. Una sera al mese, solitamente il mercoledì, gli allievi, sotto la supervisione dei loro insegnanti, sono chiamati a pensare e cucinare un intero menù, compreso l’aperitivo di benvenuto, e ad allestire la sala come se si trattasse di un ristorante vero.

Seduti a tavola per la cena ci sono dei veri clienti, che prenotano regolarmente, arrivano, vengono serviti e mangiano proprio come al ristorante. La differenza arriva al momento del conto: la serata non ha un costo fisso, ma un’offerta che mentre gli altri anni serviva essenzialmente a coprire i costi dell’iniziativa (acquisto materie prime, ecc.) quest’anno avrà una destinazione diversa.

Servirà infatti a sostenere tre borse di studio che permetteranno agli allievi più meritevoli di frequentare prestigiosi corsi di perfezionamento in tutti e 3 gli ambiti della formazione che stanno seguendo: sala, bar e cucina. Gli stage andranno ad impreziosire i loro curriculum, agevolandoli quando andranno a cercare lavoro.

La prima serata del Ristorante Didattico sarà domani, mercoledì 21 novembre. Questo il menù proposto: Aperitivo di benvenuto; amuse-bouche, barbagiuai e baccalà; antipasto, catalana di gamberi su crema di broccoletti; primo piatto, gnocchetti di castagne alle vongole e salsa al prezzemolo; secondo piatto, timballo di patate con funghi porcini e calamari; dessert, monte bianco (bevande incluse).

La serata sarà anche l’occasione per la presentazione delle attività didattiche che si svolgono a Varazze inerenti i corsi per Operatore della Ristorazione e per Operatore Agricolo, nonché della collaborazione con il Consorzio Liguria Formazione di Arenzano e per la presentazione e il ringraziamento di tutte le aziende del territorio che sostengono in vario modo le attività. Si partirà alle 19,30 per permettere agli allievi di terminare e andare a dormire a un’ora consona.