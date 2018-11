Val Bormida. Si è svolta presso l’Aula Magna comunale di via Cornareto in Carcare, la cerimonia di premiazione del 31° concorso “Un poster per la pace”.

Il concorso è stato organizzato dal Lions Club Valbormida per gli allievi della Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Carcare.

Foto 2 di 2



Il progetto “Un poster per la pace” ha come obiettivo di incoraggiare i giovani a esprimere la loro visione della pace. I poster vengono giudicati in base a criteri di originalità, merito artistico ed espressività del tema: quest’anno “La solidarietà è importante”.

Sono stati realizzati 68 Posters con la tecnica e le dimensioni richieste dal regolamento; la cui commissione ha valutato per la scelta del vincitore e di nove riconoscimenti di merito. I primi tre premiati sono risultati: al primo posto Licia Brignone (2°B Carcare); al secondo posto Leonardo Trieste (1°A Altare) e al terso posto Matilde Bonorino (2°A Altare).

L’Aula Magna era al completo per la partecipazione degli allievi, dei loro famigliari e di alcuni Soci Lions.