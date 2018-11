Vado, Valter Battiston:”Con un pizzico di buona sorte in più, potevamo vincere”

Vado Ligure. “Con un pizzico di buona sorte in più, avremmo portato a casa l’intero bottino…”.

L’analsi del big match Rivarolese-Vado parte da questo pensiero di Valter Battiston: “Accettiamo il verdetto del campo, prima di giocare avrei firmato per un pareggio, a botta calda dico che c’è un pò di rammarico per non aver vinto in casa della capolista”.

“Reduci dalla brutta sconfitta con il Baiardo, siamo partiti contratti, ma una volta sbloccati, abbiamo giocato un buon calcio, cercando di colpirli con micidiali ripartenze – continua Battiston – loro hanno colpito il palo con Mura e Illiante ha fatto una gran parata su De Persiis, mentre ad inizio ripresa D’Antoni ci ha portato in vantaggio e il nostro Oubakent ha colpito una clamorosa traversa“.

” Il mister avvoltoio Stefano Fresia, ha azzeccato il cambio– dice con sportività il dirigente vadese – inserendo Sighieri, che ha rotto gli equilibri della partita, peremttendo a Mura di pareggiare le sorti dell’incontro”.

Al 93°, in pieno extra time, avete avuto l’occassione per chiudere giochi con Parodi, ma non siete riusciti a realizzare il match point…

“Peccato davvero – conclude Battiston – ma usciamo da questo confronto con la consapevolezza di essere una squadra in grado di giocarsela sino alla fine con tutte le pretendenti al salto di categoria”.