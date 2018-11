Under 18 Eccellenza: Vado resta in vetta superando il Don Bosco Crocetta

Vado Ligure. Gara casalinga nel campionato Under 18 Eccellenza per il Vado, che ospita l’insidioso Don Bosco Crocetta.

Buon approccio alla partita dei pappagallini che iniziano attenti e concreti, mostrando a sprazzi anche una pallacanestro piacevole, aiutati dall’approccio soft della squadra ospite. Il primo quarto così si conclude con un punteggio che indirizza bene la partita: 32 a 9.

Il secondo quarto inizia sulla stessa falsariga, ma col passare dei minuti Vado commette l’ormai costante errore di considerare tutto facile, quindi inizia a giocare con superficialità. La squadra ospite invece alza l’intensità difensiva ed inizia a crederci di più, così vince il quarto anche se non riesce a riavvicinarsi nel punteggio, che al riposo recita 54 a 32.

Nel terzo quarto i pappagallini inizialmente danno l’impressione di essere di nuovo sul pezzo, prendendo nuovamente vantaggio, però la concentrazione finisce presto, così la partita si fa più combattuta anche se a fine periodo il divario è più ampio, 77 a 51.

Nell’ultimo quarto Crocetta con orgoglio mette in campo grande energia, mentre i padroni di casa con la testa sono già sotto la doccia, così gli ospiti riducono il passivo fino al 97 a 76 finale.

Non lascia dormire sonni tranquilli in previsione futura questa incapacità di ammazzare le partite da parte della squadra vadese, che dimostra ancora grande immaturità.

Il tabellino dell’incontro valevole per l’8ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Don Bosco Crocetta 97-76

(Parziali: 32-9, 54-31, 77-51)

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic 7, Cito, Pesce 7, Bertolotti 2, Lo Piccolo 14, Pintus 11, Brignolo 6, Anaekwe 15, Tsetserukou 33, Cirillo 2. All. Imarisio, ass. Prati – S. Dagliano.

Don Bosco Crocetta: Valetti 15, Cuccu 7, Leone 9, Galluzzo 8, Caputo, Lisiotto 2, Possekel 15, Romagnoli ne, Boeri, Magnocavalli 16, Gualdi 4, Zennato. All. Tassone.

Arbitri: Gonella (Genova) e Tulumello (Pietra Ligure)

Classifica: Azimut Pallacanestro Vado, Pallacanestro Varese 16; Novipiù Campus 14; Biella 12; College Borgomanero 10; Novipiù Casale, ABA Legnano, Auxilium Torino 8; Coelsanus Varese, Mortara 6; Don Bosco Crocetta 4; Derthona 2; Oleggio, Pegli 0.

Nella foto di Alessio Viale: Alex Lo Piccolo.