Under 18 Eccellenza: Mortara superato a Vado

Vado Ligure. Tornano alla vittoria al geodetico gli Under 18 Eccellenza della Pallacanestro Vado, al termine di una partita molto più combattuta di quanto non dica il punteggio finale.

Merito degli ospiti del Basket Team Mortara, che giocano bene e sono molto precisi al tiro, aiutati da una Vado che come al solito inizia troppo morbida, soprattutto in difesa, permettendo agli avversari di giocare come vogliono. Il primo quarto così diventa una specie di tiro al bersaglio da tre punti per Mortara, che chiude in vantaggio 20 a 21.

Nel secondo quarto i pappagallini giocano meglio soprattutto in attacco, ribaltando il risultato, nonostante in difesa i tiratori ospiti Marcone e Orlandi restino un rebus apparentemente irrisolvibile. All’intervallo le squadre sono sul 45 a 38. Sembra impossibile per Vado tenere gli avversari sotto i trenta punti nei primi venti minuti.

La terza frazione sembra finalmente quello giusto per alzare l’intensità difensiva; così, trascinati da un Tsetserukou volenteroso e attento sui due lati del campo, i locali prendono un buon vantaggio giocando anche qualche azione di buona pallacanestro: il terzo quarto si chiude 70 a 51. Anche nell’ultimo quarto, fatti salvi gli ultimi minuti, Vado gioca in modo un po’ più solido e preciso, tenendo a distanza gli ottimi avversari, fino al 92 a 67 finale.

Urge recuperare al più presto gli acciaccati, ma soprattutto energie fisiche e mentali: non si possono vincere sempre le partite a chi segna di più. Significativo il dato degli zero falli commessi nel primo quarto terminato in svantaggio.

Prossima partita: martedì 11 dicembre alle ore 19,45 Azimut Pallacanestro Vado contro Banca Sella Biella.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 10ª giornata:

Azimut Pallacanestro Vado – Basket Team E. Battaglia Mortara 92-67

(Parziali: 20-21; 45-38; 70-51)

Azimut Pallacanestro Vado: Jancic 18, Cito, Pesce 11, Bertolotti ne, Lo Piccolo 4, Pintus ne, Brignolo 12, Anaekwe 16, Tsetserukou 29, Cirillo 2. All. Imarisio, ass. M. Prati e S. Dagliano.

Basket Team E. Battaglia Mortara: Muzio 10, Orlandi 15, Marcone 26, M. Sacchi 9, Pancrazi, M. Fachi 7, Mangiarotti, G. Facchi, Comelli, Lonati. All. Gerosa.

Arbitri: Puccini (Genova) e Tulumello (Pietra Ligure)

Classifica: Pallacanestro Varese, Azimut Pallacanestro Vado, Novipiù Campus 18; Biella 14; College Borgomanero, Auxilium Torino 12; Coelsanus Varese, ABA Legnano, Novipiù Casale 10; Mortara, Don Bosco Crocetta 6; Derthona 4; Pegli, Oleggio 0.

Nella foto (di Alessio Viale): Marko Jancic.