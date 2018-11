Under 16 Eccellenza: Vado espugna anche Galliate

Vado Ligure. Discreta prova in trasferta per i vadesi che superano un’ostica Galliate.

Primo tempo difficile per i liguri, che iniziano molli e con la testa ancora in macchina. I liguri fanno fatica ad arginare l’energia dei ragazzi di Galliate che circolano bene la palla e tirano con ottime percentuali dalla lunga distanza. L’attacco ospite sfrutta la maggiore fisicità e questo permette ai vadesi di chiudere comunque avanti il primo tempo 39-43.

Dopo l’intervallo i pappagallini entrano con un’altra mentalità, iniziano ad essere solidi in difesa, sfruttando il calo dei padroni di casa e concedendo solamente 9 punti, così da arrivare alla sirena finale sul punteggio di 48-79.

Prossimo impegno sabato 1 dicembre alle ore 17,30 a Tortona: Derthona contro Pallacanestro Vado.

Il tabellino dell’incontro valevole per la 10ª giornata:

Basket Galliate – Azimut Pallacanestro Vado 48-79

(Parziali: 17-22; 39-43; 46-67)

Basket Galliate: Colombi 9, Quattrocchi, Zuliani, S. Pollastro 19, Vella 7, A. Pollastro, Boni, Nobili, La Micela 4, Menocchio, Mazzaferro, Cardani 9. All. Gallina.

Azimut Pallacanestro Vado: Catzeddu 13, Biorac 11, Bonifacino, Lebediev 14, Micalizzi 1, Tridondani 11, Giannone 12, Pierucci 1, Genta 4, Bertolotti 8, Franchello 4. All. Prati, ass. Pozzi – Cacace.

Arbitri: Modafferi (Vespolate) e Gentile (Villareggia).

Classifica: Azimut Pallacanestro Vado 18; College Borgomanero 16; Novipiù Campus 14; Biella, Pegli 12; Junior Casale, Oleggio, Auxilium Torino 10; 5 Pari Torino 8; My Basket Genova 6; Galliate, Derthona 2; Don Bosco Crocetta 0.