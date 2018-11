Una mega gru da 450 tonnllate sbarca al terminal Reefer di Vado Ligure

Vado Ligure. Tecnici e maestranze portuali sono stati impegnati nell’area del Reefer Terminal di Vado Ligure per lo sbarco di una “mega gru”, di un imponente mezzo di sollevamento di proprietà della società Vernazza Autogru, arrivata a bordo di una nave da carico proveniente dalla Bulgaria.

Tra mille cautele il carico eccezionale, del peso di circa 450 tonnellate, è stato fatto scendere alla banchina ro-ro del Reefer. Il corpo principale della gru, che si muove su gomma, pesa circa 96 tonnellate ed ha una lunghezza di 18 metri.

Non è la prima collaborazione tra l’azienda ligure leader nel sollevamento e il Reefer Terminal controllato da Apm Terminals. Una grande gru semovente (su cingoli, nella foto), in grado di sollevare sino a 1.200 tonnellate e quindi tra le più potenti al mondo, era stata sbarcata nell’inverno scorso a Vado Ligure, smontata in quasi 100 pezzi.