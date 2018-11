Una civetta…all’asilo: insolita presenza nel cortile delle Suore della Neve di Savona

Savona. Una simpatica civetta è caduta nel cortile dell’asilo delle Suore della Neve, zona Prolungamento, a Savona. Il piccolo volatile, infreddolito e semiparalizzato, tra la curiosità e la gioia dei bambini, è stato recuperato dai volontari della Protezione Animali, che lo stanno ora curando per poterlo liberare al più presto.

“Sono sempre di più le civette che vivono in città, nidificando in uno dei tanti anfratti di palazzi, arcate e ruderi, per la presenza di topi ed altri piccoli mammiferi ed uccelli, che cacciano di solito all’alba ed al tramonto” spiegano dall’Enpa di Savona.

L’anno scorso, tra i circa 2.300 animali selvatici feriti o in difficoltà soccorsi dall’Enpa in tutta la provincia, i volontari hanno recuperato 22 civette, quest’anno sono già 24.