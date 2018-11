Varazze. Serata di ottima partecipazione per l’iniziativa promossa dall’associazione Azione Popolare ieri sera a Varazze. Nella sala pubblica dei Fratelli Stellati si sono dati appuntamento associazioni sociali, economiche e consiglieri comunali di opposizione per promuovere una nuova piattaforma di progetto per la città di Varazze.

Parcheggi, pulizie, decoro urbano, sicurezza e turismo alcuni dei temi per i quali sono state fatte “nuove e innovative proposte”. Nel mirino un’amministrazione comunale che “non ha saputo in cinque anni definire progetti che consentono alla città di uscire da un profondo tunnel di crisi nella quale è precipitata”. I consiglieri comunali, i cittadini oltre a presidenti di associazione di categoria hanno stretto un “Patto per Varazze”.

“È solo il primo di una serie importante di appuntamenti – hanno spiegato i rappresentanti di Azione Popolare – con l’obiettivo di raccogliere la fortissima richiesta di novità e modernità che giunge dai cittadini con un ‘Patto per Varazze’, che travalica le divisioni per definire come e dove intervenire. Tutti chiedono un nuovo approccio, moderno e innovativo per Varazze e occorre dopo 30 anni voltare davvero pagina “.