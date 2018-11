Un “aperi-incontro” ad Albenga per parlare del Morbo di Parkinson

Albenga. Che cos’è il Parkinson? Chi e come colpisce? Quali sono i fattori di inquinamento ambientale che potrebbero generare la malattia? Che cosa accade quando una persona e i suoi familiari ricevono la notizia di una malattia degenerativa? Con quali aspetti della vita chi ne è colpito dovrà fare i conti? Quali sono le attività e gli interventi integrati che i professionisti possono offrire, per aiutare concretamente chi ha il Parkinson a ricreare una vita di qualità?

Queste e molte altre sono le domande che troveranno risposta durante “l’Aperitivo con chiacchiere evolutive” che lo studio “Muovi la Salute” ha organizzato insieme alla Grief Counselor Silvia Mecca con l’aiuto del bar “La Lavanda” di Albenga.

Un incontro aperto a tutti durante il quale Moreno, laureata in Scienze Motorie, responsabile dello studio Muovi La Salute, Movement Specialist ad indirizzo educativo, rieducativo, posturale e preventivo ed esperta qualificata per il trattamento in team del Morbo di Parkinson, si occuperà di fornire risposte a chi vorrà intervenire durante l’incontro e presenterà il programma Parkinson Lab che lei stessa ha ideato per i paziente affetti dal Morbo di Parkinson.

Insieme alla dott.ssa Moreno sarà presente Silvia Mecca, Grief Counselor, Formatrice, Esperta in tecniche energetiche. Operatrice certificata di EFT, SET, IEP e PET pratictioner. Esperta qualificata in Tecniche di Meditazione e Mindfulness secondo l’insegnamento del M. Thich Nhat Hanh, Facilitatrice Olistica che mette le sue conoscenze al servizio di questa patologia e di chi ne soffre.

Nella giornata di mercoledì 21 novembre “Muovi la Salute” aprirà le proprie porte dalle 10 alle 17 a tutti coloro che vorranno saperne di più sul programma dedicato ai malati di Parkinson e alle attrezzature che verranno utilizzate.

L’iniziativa è pensata per la commemorazione della Giornata Nazionale dedicata al Parkinson del 24 novembre 2018 ed è organizzata in questa data anche per permette a ospiti importanti di poter presenziare e offrire un valore aggiunto ai partecipanti: non mancheranno quindi testimonianze e neurologi provenienti da altre regioni. L’aperitivo si terrà presso il bar La Lavanda, in via G.M. Oddi ad Albenga, dalle 19. E’ gradita la prenotazione a lalavanda99@gmail.com oppure al 346.2419858.