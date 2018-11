Treni, il savonese ignorato dall’alta velocità: per Genova il nuovo collegamento con Roma

Liguria. Il savonese ancora tagliato fuori dall’alta velocità ed escluso dai collegamenti rapidi, almeno secondo le linee di Ferrovie dello Stato che oggi, durante la presentazione del nuovo orario invernale, ha annunciato il nuovo collegamento in alta velocità tra Genova e l’aeroporto di Fiumicino, confermando le voci trapelate nei giorni scorsi.

E la nuova programmazione ferroviaria dimostra la volontà di Ferrovie di puntare sempre di più sull’integrazione tra treno e aereo anche in vista dell’acquisizione di Alitalia prevista per il 2019.

Il nuovo treno veloce, un Frecciargento, sarà attivo dal 9 dicembre e fa parte di una serie di nuove corse per lo scalo della capitale. Il collegamento Frecciargento partirà da Genova Piazza Principe alle ore 6.10 e arrivo a Fiumicino Aeroporto alle 10.37 con fermate a Genova Brignole, La Spezia, Pisa, Firenze Campo Marte e Roma Tiburtina (ore 9.54); il ritorno partirà da Roma Fiumicino alle 19.08 fermerà a Roma Tiburtina alle 19.50, Firenze Campo Marte, Pisa, La Spezia e Genova Brignole per arrivare a Genova Piazza Principe alle 23.40.

Per Genova un’alternativa interessante, a questo punto, all’aereo, visti i prezzi ancora molto alti dei voli per Roma, su cui sia gli enti locali sia il Colombo stanno cercando di agire. Savona, invece, resta ancora all’asciutto, con un ponente ligure “isolato” dal crollo del ponte Morandi e in assenza di collegamenti ferroviari rapidi.

Per quello che riguarda l’alta velocità sono confermati i due collegamenti Frecciarossa sulla rotta Genova – Milano – Venezia, i dodici Frecciabianca che collegano Roma con Genova sulla linea Tirrenica Nord e i collegamenti internazionali Thello diurni sulla rotta Milano – Genova – Nizza – Marsiglia.