Trasloca la sede dell’Inps di Finale Ligure

Finale Ligure. L’agenzia territoriale di Finale Ligure dell’Inps cambia sede. Dal prossimo 3 dicembre la nuova sede sarà situata in Via Ghiglieri n° 2, angolo Via Pertica n° 58. L’orario di apertura al pubblico sarà dal lunedì al venerdì dalle ore 08,30 alle 12,30; il venerdì ricevimento su appuntamento.

Per consentire le operazioni di trasloco, l’agenzia rimarrà chiusa nei giorni 27-28-29 e 30 novembre.

L’utenza, nei giorni di chiusura, per qualsiasi informazione potrà rivolgersi: al Contact Center, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 ai seguenti numeri: 803 164 gratuito da telefono fisso; 06 164 164 con tariffa da telefono mobile.

Gli sportelli della Direzione provinciale in Piazza Marconi a Savona sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30, e restano comunque a disposizione per ogni esigenza.