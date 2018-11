Cengio. Due anni dopo l’edizione zero, domenica 11 novembre il Trail dei Lupi si è confermato gara di gran richiamo per gli appassionati di trail running, con una seconda edizione, organizzata in maniera impeccabile dall’Atletica Gillardo in collaborazione con il Comune di Cengio, molto apprezzata da tutti i presenti.

I partecipanti sono scattati alle ore 9 da località Isole, per affrontare due tipi di percorso: uno lungo, di 21 chilometri, portato a termine da 79 atleti, ed uno più breve, di 9 chilometri, con 78 partecipanti.

di 27 Galleria fotografica Il Trail dei Lupi a Cengio









Il gruppo più nutrito era rappresentato dal Team Trekking and Trail, che con le loro maglie verdi erano i più numerosi.

Le recenti piogge hanno reso più impegnativo il percorso, con alcuni tratti fangosi e scivolosi, ma i partecipanti non si sono lasciati intimorire e non sono mancate le prestazioni di rilievo.

La vittoria è andata a Gabriele Pace del Team Salomon, che ha primeggiato con il tempo di 1 ora 34’10”. Seconda posizione per Silvio Braida (GSD Valtanaro) in 1h36’36”; terzo Corrado Ramorino (Berg Team) in 1h37’18”.

A seguire, quarto Alberto Ghisellini (Trail Runners Finale) 1h44’19”, quinto Marco Lotti (PAM Mondovì Chiusa Pesio) 1h50’55”, sesto Marco Caso (Delta Spedizioni) 1h51’56”, settimo Simone Aresta (Cambiaso Risso) 1h52’43”, ottavo Alessandro Aonzo (Podistica Savonese) 1h52’43”, nono Antonio Scarlata (Cambiaso Risso) 1h53’03”, decimo Savio Galliano (GSR Ferrero) 1h56’58”.

E ancora, 11° Marco Giusquiami 1h57’26”, 12° Giorgio Bracco 1h57’28”, 13° Fulvio Marenco (Atletica Gillardo) 1h57’33”, 14° Roberto Piromalli (Trail Runners Finale) 2h00’08”, 15° Fabio Guerrini (Maremontana) 2h00’14”, 16° Rodemis Ghiso (Mallare Outdoor) 2h00’39”, 17° Carlo Ghiso 2h01’25”, 18° Giuseppe Lo Bartolo (Trail Runners Finale) 2h01’52”, 19° Fabrizio Nasi (Team Marguareis) 2h02’10”, 20° Bruno Burlandi (Emozioni Sport Team) 2h05’37”.

Vincitrice tra le donne, 34ª assoluta, Giorgia Ferro della Maremontana, con il tempo di 2 ore 17’09”. Ha preceduto allo sprint Romana Zinola (Atletica Cairo), seconda in 2h17’15”; terza Paola Messina in 2h22’20”.

A seguire, quarta Silvia Ciciliot 2h24’02”, quinta Manuela Aruta (Trail Runners Finale) 2h31’23”, sesta Elena Calcagno (Team Trekking and Trail) 2h32’06”, settima Monica Peirano 2h35’52”.

Sulla distanza di 9 chilometri ha primeggiato Davide Olivieri dell’Atletica Cairo; secondo Simone Odella (Atletica Cairo), terzo Samuele Luzzo (Atletica Gillardo).

Quinta assoluta e vincitrice tra le donne Dana Santamaria; completano il podio femminile Tania Ferrando, seconda, e Marcella Ferraro, terza.

Quarto in campo maschile Maurizio Ferrera (Frecce Zena), quinto Davide Malviso (Atletica Gillardo), sesto Andrea Berello, settimo Luciano Araldo (Atletica Gillardo), ottavo Giuseppe Pepe (Atletica Gillardo). In ambito femminile, quarta Marina Torre (Team Trekking and Trail), quinta Claudia Cipolato (Team Trekking and Trail), sesta Monica Benvenuto (Team Trekking and Trail), settima Giulia Zemma (Atletica Gillardo), ottava Luisa Nolasco (Atletica Gillardo).