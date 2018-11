Tragedia nella notte, uomo vola da un cavalcavia sulla A10 e viene travolto da un camion

Agg. ore 10.30: la vittima è Antonio Marcolini, molto noto sotto la Torretta per il suo legame con il Savona Calcio. Fu infatti calciatore degli striscioni in serie C negli anni ’70, nonché genero di una “bandiera” biancoblu come Roberto Longoni. Era inoltre il padre di Michele Marcolini, calciatore in serie A a cavallo tra gli anni ’90 e 2000 con le maglie di Bari, Atalanta e Chievo Verona.

Savona. Un uomo di 68 anni ha perso la vita questa notte intorno alle 23.45 sulla A10 tra i caselli di Albisola e Savona.

Secondo le prime ricostruzioni l’uomo si sarebbe buttato da un cavalcavia che passa sopra l’autostrada, precipitando sulla carreggiata: lì sarebbe stato travolto da un camion che transitava proprio in quel momento.

Immediato, ma inutile, l’intervento sul posto di vigili del fuoco, automedica e di un’ambulanza della Croce Verde di Albisola.

Il tratto di A10 tra Albisola e Savona in direzione della città della Torretta è rimasto chiuso per parte della notte per permettere il recupero del corpo.