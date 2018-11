Torneo di Cairo: dopo tre anni di assenza ritorna l’F.C. Internazionale

Cairo Montenotte. È con grande gioia e orgoglio che l’ASD Cairese 1919 annuncia la partecipazione, dopo tre anni di assenza, dell’F.C. Internazionale. Un ritorno che arricchisce ulteriormente il livello della manifestazione e che porta (per ora) a sette il numero di club di Serie A partecipanti al 24° Torneo Internazionale Città di Cairo Montenotte.

L’Inter ha vinto 30 trofei nazionali, tra cui 18 scudetti, 7 Coppe Italia e 5 Supercoppe Italiane. Tre volte è stata vincitrice della Champions League: due consecutive nel 1964 e nel 1965 e poi un’altra nel 2010. Anno di grande soddisfazione per la società che oltre a vincere la Champions League, ha completato la stagione conquistando anche scudetto e Coppa Italia (“triplete”). Il club ha anche vinto tre Coppe Uefa, due Coppe Intercontinentali e una Coppa del mondo per club Fifa. Dal 2010, l’Inter è la seconda squadra più supportata in Italia e la sesta squadra più supportata in Europa. Il club è uno dei più prestigiosi nel calcio mondiale ed è l’unico club italiano a non essere mai stato retrocesso dalla massima serie.

Anche a livello giovanile, l’Inter si è sempre distinta non solo per essere fabbrica di talenti, ma anche per i numerosi titoli vinti. La squadra Primavera è stata otto volte campione d’Italia e cinque volte vincitrice della Coppa Italia Primavera. Ogni anno, inoltre, partecipa al Torneo di Viareggio, che ha vinto sei volte. Sei sono anche i campionati Berretti e campionati Allievi Nazionali vinti, gli ultimi rispettivamente nelle stagioni 2016/17 e 2013/14 e nove invece i campionati Giovanissimi Nazionali, l’ultimo lo scorso anno (2017/18).

Un club molto prestigioso, che l’ASD Cairese 1919 sarà fiera di ospitare

Tutte le partecipanti (fino ad oggi): Juventus, Torino, Genoa, Sampdoria, Parma, Atalanta, Inter, Spartak Mosca, Lokomotiva Zagabria, Domzale, Stabæk Fotball.