Torneo Berretti: Entella all’inglese sull’Albissola

L’atteso derby tra le due uniche società liguri di serie C si è concluso sul punteggio di 2-0 per la Virtus di mister Giampaolo Castorina (ex coach della prima squadra in B) grazie alle reti segnate, entrambe nel primo tempo, dall’albenganese Simone Andreis al 20′ e da Testore a 41′.

L’unico fuoriquota che ha preso parte al match dal primo minuto è stato il n.11 Oukhadda Shady dei ceramisti classe ’99.

Si è trattato di una vittoria netta costruita nel primo tempo quando il vento quello vero soffiava a favore dei chiavaresi e poi ben gestita nella ripresa quando la reazione dei biancocelesti di ponente non si è fatta aspettare ma è stata tale da non impensierire seriamente la retroguardia di casa.

La partita del comunale Gastaldi ha visto subito un’Entella determinata alla quale Castorina aveva chiesto dii confermare i progressi già visti sabato scorso e inserire quegli elementi soprattutto caratteriali che saranno necessari da qui in avanti quando le partite da giocare saranno tante e tutte ravvicinate.

Meazzi e compagni hanno aggredito subito la partita passando in vantaggio al 21° grazie ad Andreis che al termine di una bella azione corale chiedeva e otteneva l’uno due con Testore e piazzava un preciso rasoterra nell’angolino. Nonostante il vantaggio l’Entella continuava ad attaccare costruendo ancora occasioni con Meazzi e un paio di volte con Vianni. Il raddoppio giungeva in chiusura di tempo grazie ad un Guizzo di Testore che rubava palla sulla trequarti si presentava davanti al portiere freddandolo di precisione.

Nella ripresa come detto la reazione dell’Albissola non era tale da far corrrere rischi a Gragnoli nonostante i padroni di casa avessero abbassato leggermente il loro baricentro.

In classifica (girone C) l’Entella sale così a 6 punti, ma deve recuperare ancora tre gare, mentre l’Albissola resta a 10 (punti che valgono provvisoriamente il sesto posto)… Il prossimo turno sabato 24 novembre (nona giornata) vedrà di scena Carrarese-Virtus Entella; invece l’Albissola osserverà un turno di riposo come previsto da calendario.

Ecco il tabellino della gara:

Entella – Albissola 2-0

Reti: 21° Andreis, 41° Testore

Entella: Gragnoli, Bruno, Lai, Lipani, Bonini, Nagy, Brunozzi (88° Retuccci), Andreis, Testore (88° Renzone), Meazzi (62° Sakhi), Vianni (84° Paonessa)

A disp.: D’Amora, Reale, Accardo, Chiriaco, Luciani, Laganaro, Scognamiglio

Albissola: Vasoli, Bettella, Battocchioni (30 pt Pittaluga), Scarella, Piccardo, La Monica, Menini (27 2t Lazzaretti), Rossi, Di Bella, Malltezi (18 2t Perasso), Oukhadda.

A disp.: Alocci, Zaccheo, Boero, Brollo, Biancato, Bennati, Di Nardo.

Ammoniti: Piccardo per gli ospiti e Vianni per i padroni di casa.