Tenta di rubare rame all’interno della Ferrania Technologies: arrestato dai carabinieri

Cairo Montenotte. Nella tarda serata di ieri, i carabinieri della Stazione di Carcare, in collaborazione con i colleghi dell’Aliquota Radiomobile, hanno sorpreso un cinquantasettenne, Gianni Santi, astigiano con diversi precedenti per reati contro il patrimonio, mentre stava mettendo a segno un furto di rame all’interno della Ferrania Technologies spa insieme ad un’altra persona, riuscita invece a scappare.

All’arrivo dei militari, Santi era al volante di un furgone e stava facendo da palo al complice che aveva appena caricato la refurtiva (attrezzature elettriche e materiali in rame di proprietà della Vico srl e Mollo srl) sopra un secondo camion, di proprietà dell’arrestato, ed a fari spenti si stava per allontanare.

A quel punto gli uomini dell’Arma sono intervenuti riuscendo a bloccare immediatamente l’uomo che faceva da palo, ma nell’oscurità il conducente del camion è invece riuscito a fuggire nella vicina boscaglia.

I mezzi utilizzati per commettere il reato, peraltro risultati non in regola con le norme del codice della strada in materia di assicurazione obbligatoria e revisione con conseguenti sanzioni amministrative per circa 2.000 euro, sono stati sequestrati mentre l’intera refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.

Gianni Santi, una volta formalizzato il suo arresto, su disposizione del pm di turno Elisa Milocco, è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Cairo Montenotte. Questa mattina si è presentato davanti al gip del Tribunale di Savona che dopo la convalida dell’arresto ne ha disposto la custodia cautelare in carcere.