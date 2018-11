Supermercati, previste cinque nuove aperture in provincia di Savona

Savona. Cinque nuove aperture in provincia di Savona nel 2019. Sono quelle previste dalla partnership tra Pam e Arimondo, storica società ligure attiva nel settore del retail.

Con l’accordo, dal 1° gennaio, 16 punti vendita delle provincie di Genova, Savona e Imperia verranno affiliati e passeranno all’insegna Pam, ma è previsto anche un piano di nuove aperture a Loano, Albissola, Albenga, Alassio e Finalborgo, con in previsione l’impiego di decine e decine risorse.

“Siamo molto soddisfatti di aver concluso questa operazione – dichiara Andrea Zoratti, Consigliere Delegato Pam Franchising – perché ci permette di accrescere le nostre quote di mercato del 35% circa in Liguria, regione per noi strategica, collaborando con un player di primaria importanza come Arimondo. Soltanto unendo le forze si riesce a diventare competitivi in un settore così articolato come quello della grande distribuzione”.

“Abbiamo scelto Pam – dichiara l’Amministratore Delegato Roberto Arimondo – perché è una garanzia di serietà e perché con essa condividiamo molti valori, dalla grande cura per la qualità dei freschi, all’italianità, fino alla massima attenzione nei confronti dei clienti e dei collaboratori. Integrità e sobrietà, centralità delle persone, rispetto e responsabilità, sono, infatti, i principi alla base del nostro operato. In coerenza con la mission ‘Fare bene con passione’, puntiamo, da sempre, ad offrire una vasta gamma di eccellenze locali, dalla frutta e verdura provenienti da colture del territorio, alla carne da allevamenti selezionati, fino alla pasticceria artigianale e il pane fresco tutti i giorni. Grazie a Pam avremo a disposizione anche la qualità e varietà dei prodotti a marchio, 11 linee che rispondono ad ogni esigenza”.