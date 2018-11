Villanova d’Albenga. Picchetto fuori dai cancelli a partire dalle 6, manifestazione vera e propria dalle 8. E’ la prima, immediata forma di protesta messa in atto dai lavoratori di Piaggio Aerospace dopo l’annuncio, ieri pomeriggio, da parte dell’azienda, di un “lieve ritardo” nel pagamento degli stipendi di novembre per “motivi tecnici legati alla richiesta di amministrazione straordinaria”.

I lavoratori hanno provocatoriamente acceso dei fumogeni gialli e verdi: chiaro il riferimento al governo targato Lega e M5S, “colpevole” di non aver mai sbloccato, nonostante le ripetute rassicurazioni, la commessa sul drone P2HH che avrebbe garantito centinaia di milioni di euro all’azienda. Tra i presenti anche il consigliere comunale di Alassio Jan Casella, arrivato già alle 6 del mattino con tanto di fascia tricolore.

La rabbia dei lavoratori è frutto non solo e non tanto del ritardo in sé, quanto delle modalità e dei tempi con cui è stato comunicato. Uno scarno messaggio, poche e fredde righe, inviate proprio alla stessa ora in cui sarebbe dovuto iniziare un confronto tra azienda e sindacati nella sede savonese di Unione Industriali che aveva come argomento proprio il pagamento degli stipendi di novembre. I sindacati, che dopo le rassicurazioni degli scorsi giorni sul fatto che l’azienda disponeva della liquidità necessaria, si attendevano garanzie: ed invece è arrivato un messaggio che di fatto rendeva inutile l’incontro prima ancora che avesse inizio.

A rendere ancora più incredibile il tutto il fatto che l’azienda a quel tavolo non si è mai presentata. I dirigenti sono arrivati a Savona con oltre un’ora di ritardo, e anche in seguito non sono mai entrati nell’aula in cui li attendevano i sindacati: si sono invece riuniti in un’altra stanza e gli unici contatti tra le due sale sono avvenuti mediante lo staff di Unione Industriali. Dopo oltre tre ore e mezza di attesa, i sindacati si sono arresi e se ne sono andati.

E ad aggiungere ulteriore sconcerto arriva la testimonianza di alcuni lavoratori, secondo i quali l’amministratore delegato Renato Vaghi si sarebbe allontanato in auto dallo stabilimento (partendo per Savona e per l’incontro mai avvenuto) proprio pochi minuti prima della fatidica comunicazione che ha mandato in subbuglio gli operai. Una coincidenza che è stata vissuta dai dipendenti come una vera e propria “fuga”.

“Un modo pessimo e dilettantesco di gestire le relazioni sindacali, qui siamo all’ABC” aveva tuonato a fine incontro Lorenzo Ferraro della Fiom-Cgil, mentre per Paola Boetto (Rsu) “non ci sono problemi tecnici, l’amministratore delegato non vuole porre la sua firma sul bonifico nonostante tute le rassicurazioni date a riguardo dagli organi competenti”. A quanto pare infatti ci sarebbe disaccordo tra i legali dell’azienda sulla possibilità per l’Ad di firmare i bonifici nel periodo che precede la nomina del commissario straordinario. “Il buon senso è morto questa sera – aveva concluso Boetto – e la responsabilità sociale delle imprese è lettera morta”.

Alessandro Vella (Fim Cisl) aveva invece puntato il dito contro il Governo: “Sarebbe bastato rinnovare i finanziamenti messi in campo per evitare questa situazione che sta diventando sempre più drammatica. Non bastava, la crisi, il crollo del ponte Morandi, i fenomeni atmosferici che hanno distrutto la costa Ligure, ci si doveva mettere anche il Governo che invece di aiutare la Liguria gli sta dando una botta di grazia”.