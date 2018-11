Stasera al Circolo Chapeau Famagosta (Savona): Coppia aperta quasi spalancata con S. Guarino e M. Bozzini

Circolo ARCI Chapeau Via Famagosta Savona

Coppia aperta, quasi spalancata (1982) è uno dei testi più apprezzati di Franca Rame e Dario Fo. Sabato 24 Novembre 2018, alle ore 21, presso il Circolo Chapeau saranno Simonetta Guarino e Mauro Bozzini a riportare in scena questo testo intramontabile.

La vita di una vecchia coppia raccontata con ironia e disincantato affetto, dove l’amore è ormai inossidabile alle intemperie del tempo, ma dove la vera protagonista della battaglia è la donna, che, come una Amazzone indomita, affronta le scosse telluriche matrimoniali e il narcisismo maschile con l’intelligenza, la resistenza e il coraggio di una vera combattente.

Un testo esilarante che fa morire dal ridere perché ci appartiene e ci mette di fronte al nostro modo di pensare i rapporti arrivando a ragionare sulle motivazioni profonde che ci spingono a stare insieme. In scena una coppia , Simonetta Guarino e Mauro Bozzini che , con i personaggi della commedia, mettono in scena una irresistibile voglia di ridere di se stessi e dell’amore.

Regia Kabaret Kriminale.

Lo spettacolo è promosso da Telefono Donna centro antiviolenza provincia di Savona in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulla donna.

Ingresso ad offerta libera.

Per info e prenotazioni: 393.3225053