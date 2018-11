Stasera al Circolo ARCI Chapeau di savona: Joni Mitchell\'s Paths Live

Venerdì 16 Novembre, ore 22:00 JAZZNIGHT al Circolo ARCI Chapeau di Via Famagosta a Savona

On Joni Mitchell’s Paths

Con l esposizine e performance live di Rosi Marsala ‘I volti del jazz’

Cena degustazione + concerto ore 20:00 € 30,00

Concerto ore 22:00 € 10,00

“La musica non conosce generi o limiti, solo percorsi.

Alcuni di questi decidono di continuare a viaggiare in parallelo, altri scelgono di incontrarsi..”

(On Joni Mitchell’s Paths)

Giulia Cancedda – Voce, Chitarra

Dino Cerruti – Basso Elettrico, Contrabbasso, Basso Fretless

Rodolfo Cervetto – Batteria

Stefano Riggi – Sax tenore, Soprano, Tastiere

“On Joni Mitchell’s Paths” è un progetto nato dalla passione di quattro musicisti per Joni Mitchell, riconosciuta come una delle più grandi autrici ed interpreti della musica senza confini.

Quello che il quartetto propone è appunto un viaggio che ripercorre alcuni dei “sentieri” intrapresi da Joni durante la sua carriera musicale, partita dalla musica Folk per lasciare sempre più spazio a nuove sonorità più vicine al Blues e al Jazz, frutto della collaborazione con artisti del calibro di Pat Metheny, Jaco Pastorious, Herbie Hancock, Michael Brecker e Charles Mingus.

Promo Video: https://www.youtube.com/watch?v=9XsftI3wpxE

Una serata all’insegna del grande JAZZ che prevede, su prenotazione, dalle 20:00, una cena degustazione

proposta da Chef Giorgio Baracco.

> Sinfonia di mare e monti

> Terrina ai funghi in crosta con baci di patate e crema agli asparagi

> Dolci note musicali al cioccolato

> Acqua e caffè.

Cena degustazione e spettacolo dalle ore 20:00, € 30,00.

Contributo spettacolo dalle ore 22:00, € 10,00.

Ingresso con tessera Arci

Info e prenotazioni 393.3225053