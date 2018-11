Stasera ai Cattivi Maestri (Savona): RAGAZZA SERIA CONOSCEREBBE UOMO MAX 70ENNE, spettacolo tragicomico di e con Carla Carucci

Sabato 24 novembre, ore 20.45

RAGAZZA SERIA CONOSCEREBBE UOMO MAX 70ENNE

Spettacolo tragicomico di e con Carla Carucci

Premio Vela D’oro (2011), Fringe Torino Festival.

“35enne, romantico che guarda dentro le persone, aspetta di finire tra le braccia di una donna capace di sorprenderlo. Desidero un futuro insieme. Astenersi rumene e perditempo.”

Questa la speranza di Rosi: un amore per la vita.

Ma lui, Raimondo, non arriverà mai ed entrerà a far parte della lunga lista di appuntamenti al buio ai quali nessuno mai si è presentato. Rosi sprofonderà nella tristezza, ma troverà il modo di sublimarla vendicandosi sui ritagli degli annunci matrimoniali conservati per anni nella sua inseparabile borsetta, scoprendo che… Un sorprendente finale ridarà a Rosi la speranza nella vita e nell’amore. Ma per quanto tempo?

“L’attrice e autrice torinese affronta con ironia il tema degli annunci matrimoniali e più in profondità quello della solitudine, con uno spettacolo dalla spiccata verve comica, che attraversa la tecnica del clown teatrale, l’animazione di oggetti e di burattini non convenzionali.

Per l’occasione si è avvalsa della consulenza registica di Ian Algie, che da anni porta avanti un lavoro sul metodo clown. Il tratto distintivo di questo lavoro risiede infatti nell’originalità di combinare diversi generi teatrali, e nel merito di conciliare la rarissima fragilità poetica (raggiunta in modo sublime con il ballo tra Rosi e la borsa) e la clownerie (bellissimi i momenti della preparazione della tavola per l’appuntamento all’inizio, o lo sterminio degli annunci).” (Womeninart, Alessandra Monti).

DURATA 70 minuti

GENERE Monologo e clownerie

PUBBLICO Per tutti

BIGLIETTO € 15 (€ 12 per i soci Arci)

Se volete essere sicuri di trovare posto, vi consigliamo di prenotare.

Info e prenotazioni: 392 1665196, 349 2984973, 347 5860670, cattivimaestri​@​officinesolimano.it

L’evento è inserito nella manifestazione nazionale organizzata dall’ARCI “Più cultura meno paura”, dal 23 novembre al 2 dicembre decine di iniziative speciali per promuovere l’appello dell’Associazione!

www.arci.it/appello-piu-cultura-meno-paura