Spotorno, un annullo speciale per i caduti della Grande Guerra

Savona. Poste Italiane sarà presente a Spotorno con un servizio filatelico temporaneo, in occasione delle celebrazioni per i caduti, nel centenario dalla fine della Grande Guerra.

L’annullo speciale, promosso dal Circolo Filatelico Spotornese, potrà essere richiesto nella giornata di sabato 1 dicembre 2018 , in due diverse sedi, entrambe a Spotorno: dalle 15 alle 18 allo stand allestito presso l’Azienda di Soggiorno in Lungomare Matteotti, e dalle 18.15 alle 20 allo stand presso Sale Palace in via Aurelia.

Con il bollo speciale, sarà timbrata tutta la corrispondenza in partenza presentata direttamente agli sportelli temporanei, dove saranno disponibili le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, pubblicazioni filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

Il timbro figurato, dopo l’utilizzo nelle giornate del 1 dicembre , sarà depositato presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale Savona Centro, in piazza Diaz 9, per i sessanta giorni successivi, a disposizione del pubblico marcofilo.