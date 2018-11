Spettacolo itineranti, musical a tema, villaggio degli elfi, luna park: ecco tutti gli eventi di Alassio Christmas Town

Alassio. E’ stato presentato questa mattina Alassio Christmas Town, il calendario di eventi che dal 6 dicembre al 6 gennaio trasformeranno la città del Muretto nella Città del Natale non un villaggio di Babbo Natale, non una piazzetta decorata a tema, ma un’intera città pervasa dallo spirito e dai protagonisti del Natale.

Spettacoli itineranti, musical a tema come “Frozen” e “Grinch”, villaggio degli elfi, mercatini, pista di pattinaggio su ghiaccio, luna park, giochi e divertimenti per tutti. Da Sant’Ambrogio, all’Epifania, passando per la grande festa sul mare di Capodanno, Alassio aspetta tutti per un mese magico e indimenticabile.

“Una data quella di oggi per la conferenza stampa – spiegano il sindaco Marco Melgrati e l’assessore al turismo Angelo Galtieri – scelta non a caso. Il 30 ottobre scorso Alassio si è svegliata per fare i conti con una delle più devastanti mareggiate che la storia della città possa ricordare, oggi a un mese esatto di distanza le passeggiate Alassio rinasce con le passeggiate quasi completamente ristrutturate e pronta per la nuova stagione alle porte”.

Un breve video che è in realtà una selezione di immagini che mettono a confronto scorci del litorale alassino del 30 ottobre e di oggi ha preceduto infatti la presentazione del calendario vero e proprio.