Savona. Lo Speranza, in vantaggio per 3-1 sul Soccer Borghetto, sciupa le occasioni per chiudere la gara, favorendo il recupero definitivo del Borghetto (3-3).

“La squadra, sino al doppio vantaggio, ha giocato un’ottima gara, ben messa in campo, ordinata e organizzata – dice Fulvio Berruti, direttore generale dei rosso verdi – ma ha buttato al vento almeno sette/otto palle goal per chiudere i giochi… e come spesso accade nel calcio, alcune ingenuità, episodi negativi e un rigore, a mio parere, generoso, hanno permesso agli avversari di recuperare”.

“E’ un periodo che non gira bene, ma questo non deve essere una scusante per giudicare una partita non vinta… il campionato a quattordici squadre è corto – continua Berruti – siamo ad otto punti dalla Veloce, bisogna recuperare, soprattutto a livello mentale, per lanciare la rincorsa a chi ci è davanti”.

Il pre gara è stato contraddistinto dalla lodevole iniziativa bipartisan di Speranza e Soccer Borghetto in occasione della giornata contro la violenza sulle donne.

“Abbiamo voluto, nel nostro piccolo, dare un segnale riguardo a questo grave problema – conclude Berruti – lo Speranza, da sempre, ha sempre un occhio di riguardo a tematiche riguardanti il sociale”.