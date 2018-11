Albenga. E’ stato identificato con certezza dai carabinieri della compagnia di Albenga l’autore di due spaccate avvenute lo scorso agosto ai danni del bar tabacchi “Waka Waka”, all’interno del distributore di carburante Eni in località Vadino di Albenga.

La dinamica era già stata ricostruita grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza della pompa di benzina: l’uomo, incappucciato, era giunto a piedi da una via laterale ed aveva subito puntato la finestra della rivendita; dopo averla spaccata si era introdotto all’interno dei locali dove aveva fatto razzia di sigarette, gratta e vinci e denaro.

di 5 Galleria fotografica Albenga, spaccata al distributore Eni di Vadino









Attraverso un attento sopralluogo condotto dagli specialisti del nucleo operativo della compagnia carabinieri di Albenga sono state individuate ed esaltate delle impronte digitale lasciate sulla finestra attraverso la quale è entrato il ladro. Le impronte rilevate sono state inviate al Ris di Parma per le analisi successive.

Gli esiti degli esami, giunti oggi, hanno confermato l’identità del responsabile: si tratta di un pregiudicato 25enne di Treviglio (BG) che attualmente si trova in carcere perché arrestato per analoghi reati commessi in provincia di Bergamo.

I carabinieri, attraverso un lavoro paziente e certosino, hanno così chiuso il cerchio su due furti che avevano destato preoccupazione in città.