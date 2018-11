Soluzioni intelligenti per le persone e per le imprese: presentato a Savona Iren Smart Solutions

Savona. Soluzioni intelligenti per le persone e le imprese: questa è la mission di Iren Smart Solutions, nuova realtà del Gruppo Iren, che è stata presentata oggi a Savona, presso il Campus universitario, alla presenza del sindaco Ilaria Caprioglio, dell’amministratore delegato di Iren Energia Giuseppe Bergesio e dell’amministratore delegato di Iren Rinnovabili-Smart Solutions Paolo Bonaretti.

“Iren è una delle più importanti e dinamiche multiutility del panorama italiano nei settori dell’energia elettrica, del gas, dell’energia termica per teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e dei servizi tecnologici. Iren è anche il primo operatore nazionale nel teleriscaldamento per volumetria allacciata, terzo nel settore idrico per metri cubi gestiti, terzo nei servizi ambientali per quantità di rifiuti trattati, quinto nel settore gas per vendita a clienti finali, quinto nell’energia elettrica per elettricità venduta”.

Forte di questo know how, il Gruppo Iren, in linea con quanto già previsto nel piano industriale al 2022, sta lanciando il progetto Iren Smart Solutions: “In continuità con la profonda esperienza e con le competenze già maturate con Iren Rinnovabili, Iren Smart Solution opera nei settori dell’efficienza energetica, con focus particolare alla riqualificazione energetica di edifici privati e pubblici ed alla gestione integrata di impianti elettrici e tecnologici di patrimoni immobiliari complessi, ma anche fotovoltaico e sistemi di produzione di energia termica, illuminazione pubblica e illuminazione artistica. Iren Smart Solutions si occupa, inoltre, di progettare, finanziare, installare e gestire in full service sistemi e impianti che consentano una riduzione dei consumi energetici e generino vantaggi economici concreti e duraturi”.

“Iren Smart Solutions è una risposta concreta al bisogno di innovazione in un ambito, quello del risparmio energetico – ha sottolineato l’amministratore delegato di Iren Energia Giuseppe Bergesio – che da sempre vede la nostra azienda in prima linea. Siamo in grado di proporci come interlocutore unico nella realizzazione di soluzioni tecnologiche e contrattuali innovative in un’ottica di sostenibilità ambientale”.

“Tra le innovazioni introdotte – ha aggiunto l’amministratore delegato di Iren Rinnovabili-Smart Solutions Paolo Bonaretti – Smart Solutions assisterà il cliente nella progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione degli edifici finalizzati alla riduzione dei costi energetici e al miglioramento del comfort abitativo attraverso numerose soluzioni, assistendo i clienti a partire dal processo decisionale fino a tutte le fasi esecutive dell’intervento”.