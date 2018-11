Savona. Quattro giorni dopo il pareggio di Bra, il Savona torna in campo per affrontare, al Bacigalupo, il Casale. Gli Striscioni, terzi in classifica e ancora imbattuti in questo campionato, si trovano opposti ad una formazione che arriva da sei pareggi consecutivi.

La cronaca. Alessandro Grandoni manda in campo Gallo, Vittiglio, Grani, Garbini, Miele, Guarco, Tognoni, Cambiaso, Bacigalupo, Piacentini, Virdis. Lo schema è il 4-3-3. Assente dell’ultim’ora il portiere Bellussi.

A disposizione ci sono Berruti, Corbier, Venneri, Boveri, Fenati, Dell’Amico, Aretuso, Boilini, Muzzi.

Il Casale si schiera con Consol, Villanova, Mihamsi, Simone, Cintoi, Bettoni, Coccolo, Sadour, Testardi, Buglio, Mazzucco. Nerostellati in campo con il 4-3-3.

Le riserve sono Ravetto, Todisco, Di Giovanni, Fabbri, Marinai, Vecchierelli, Petrillo, Pavesi, Cappai.

Arbitra Luca Baldelli della sezione di Reggio Emilia con l’assistenza di Gianluca Scardovi (Imola) e Michele Ravaioli (Forlì).

Viene osservato un minuto di silenzio in memoria di Antonio Marcolini. Si gioca davanti a circa trecentocinquanta spettatori; ogni tanto il campo è battuto da raffiche di vento.

Le due squadre cominciano la partita in maniera accorta, senza scoprirsi. Simone si fa male e viene soccorso; il gioco resta fermo per alcuni minuti, poi il giocatore ospite riesce a riprendere la partita.

All’11° il Casale guadagna il primo corner, ma non si rende pericoloso. Al 17° conclusione senza grosse pretese di Piacentini: para Consol.

Simone non ce la fa e al 19° lascia il posto a Vecchierelli. Al 21° palla da Piacentini a Miele, tiro dal limite: a lato.

Al 26° il Savona resta in dieci: viene espulso Virdis che rifila una gomitata a Cintoi, dopo aver subito fallo.

Gli ospiti, grazie alla superiorità numerica, provano a fare il gioco. Al 34° angolo per il Casale, ma Gallo resta ancora inoperoso. Al 35° viene ammonito Vecchierelli. La partita, comunque, resta equilibrata e povera di spunti interessanti.

Al 44° sgroppata di Tognoni che crea scompiglia nella difesa ospite; palla a Bacigalupo, tiro deviato in angolo. Dalla bandierina va Vittiglio, testa di Garbini e palla tra le braccia del portiere.

Dopo tre minuti di recupero si va al riposo. A metà partita il risultato è di 0 a 0.