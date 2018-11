Vado Ligure. E sono tre! Con la terza vittoria consecutiva i ragazzi del Sabazia si attestano sempre più saldamente in vetta alla classifica del campionato regionale di Serie D.

Ieri sera hanno regolato con un secco 3 a 0 la compagine dell’Adpsm 2013 Rapallo. Quello che stupisce della squadra vadese è la capacità di tenere il campo dando l’impressione di avere sempre in mano le redini della partita. Nel terzo set spazio ad alcuni giovani under 18 che, per nulla intimoriti dall’esordio, hanno terminato in bellezza la gara, vincendo anche il terzo decisivo parziale.

Eppure il Rapallo è un’ottima squadra, esperta e di spessore, ma nei primi due set la differenza si è fatta sentire. Marcos Isaac Vera Burgos su tutti; benissimo i centrali Nicholas Mari e Filippo Moncalvo, ma tutti i vadesi hanno offerto un’ottima priva.

Coach Giordano Siccardi può ritenersi soddisfatto dei risultati fin qui raggiunti ma soprattutto dell’ottimo clima agonistico che si è creato grazie ai nuovi innesti d’esperienza come capitan Davide Canepa e Riccardo Anfosso che con la loro silenziosa concretezza garantiscono una serena gestione dello spogliatoio.

La stagione è molto lunga e ci sono ancora compagini molto forti da incontrare ma se la condizione e soprattutto la “testa” dei giovani vadesi sono queste non si può far altro che ben sperare per il futuro.