Celle Ligure. Una vittoria per 3 a 1 all’esordio in trasferta a Voltri, una conferma per 3 a 0 in casa contro una giovanissima Albisola.

Il Celle Varazze Volley di Serie D femminile ha realizzato il primo importante obiettivo della stagione: iniziare il campionato con il piede giusto. Il prossimo impegno sarà già quasi decisivo: la trasferta contro Nlp Sanremo, una delle favorite della competizione.

L’ossatura della squadra è rimasta la stessa rispetto allo scorso anno, al termine del quale ha sfiorato la promozione in Serie C, sfumata solo a gara 3 di un’estenuante playoff contro Cogoleto.

Al gruppo si sono aggiunte alcune giocatrici con notevole esperienza nei campionati regionali: la palleggiatrice (e allenatrice) Eleonora Ferrari, il centrale Alessia Trombetta, le schiacciatrici Mara Calabrò e Michela Terrile.

La squadra quest’anno è allenata da Enrico Lamballi e da Marco Levratto.