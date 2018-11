Savona. Lecco e Unione Sanremo, ormai, fatto un campionato a parte, un testa a testa per la promozione in Serie C. Al Savona non resta che puntare al massimo obiettivo possibile: il terzo posto.

I biancoblù, per la 12ª giornata, sono ospiti del Borgosesia, squadra che ha vinto una sola partita, il 23 settembre, e naviga in cattive acque, in piena zona retrocessione.

La cronaca. Marco Didu manda in campo Del Frate, Iannacone, Saltarelli, Clausi, Rudi, Dalmasso, Ollio, Castelletto, Pedrabissi, Silvestri, Pagliaro.

Le riserve sono Sangalli, Beretta, Quitadamo, Picone, Staccotto, Conti, Sekka, Mitta, Panatti.

Alessandro Grandoni schiera Fiory, Vittiglio, Grani, Garbini, Miele, Guarco, Tognoni, Cambiaso, Bacigalupo, Piacentini, Muzzi. Lo schema è il 4-3-3. Tra i biancoblù debutta quindi Fiory, al posto di Bellussi che cambierà squadra.

A disposizione ci sono Gallo, Venneri, Boveri, Esposito, Fenati, Dell’Amico, Bartolini, Aretuso, Boilini.

Arbitra Andrea Bordin della sezione di Bassano del Grappa, assistito da Giovanni Pando ed Antonio Codemo (Castelfranco Veneto).

Al 3° prova la conclusione Muzzi: alta. Al 5° va al tiro Pedrabissi, ma il suo tentativo è respinto da un compagno di squadra.

Al 7° Vittiglio, dal vertice sinistro dell’area, fa partire un tiro di precisione che rimbalza sulla traversa. È il preludio al gol, che arriva un minuto dopo: Tognoni dalla destra mette in mezzo, in area la palla scorre fin quando Bacigalupo non la calcia in rete. Savona in vantaggio all’8°.

I granata tornano a farsi avanti al 13°, ma la loro iniziativa viene frenata dall’attenta retroguardia ligure. Poco dopo viene ammonito Clausi.

Savona vicinissimo al raddoppio al 20°: una conclusione di Muzzi centra il palo.

I biancoblù controllano agevolmente la partita senza correre il minimo rischio; la partita non regala spunti di interesse fino al 32° quando per la terza volta il legno ferma gli Striscioni: stoccata di Tognoni e palla sulla traversa.

Al 36° palla da Muzzi a Tognoni: la posizione è invitante ma il suo tiro viene respinto da Del Frate. Al 37° pallonetto insidioso di Piacentini, in area piccola nessuno dei savonesi riesce a buttarla dentro; alla fine ci prova Tognoni ma manda a lato.

È un monologo del Savona: al 42° conclude a rete Cambiaso, al 43° Muzzi, ma entrambi non hanno buona mira.

Al 45° cartellino giallo per Cambiaso; stessa sorte, poco dopo, per Bacigalupo. Si va al riposo con il Savona in vantaggio per 1 a 0.