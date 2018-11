Savona. Il Girone A della Serie D femminile di pallavolo è ravvivato da un enorme equilibrio: su dieci partecipanti, ben sei squadre sono racchiuse nel raggio di due soli punti dalla vetta. Tutto è ancora possibile nella corsa per la Serie C.

La Nuova lega pallavolo Sanremo ha vinto in casa la sfida con Celle Varazze: il 3-1 consente alle sanremesi di agganciare le ragazze di Lamballi e Levratto in vetta alla classifica della serie. Nove punti a testa, una sola sconfitta ciascuna: le due prime della classe non sembrano ora irraggiungibili.

A una sola lunghezza di distanza ecco ben tre squadre: la Kia Autoaurelia, l’Albisola pallavolo e la Legendarte Finale. Proprio la Kia e la Legendarte hanno dato vita a un match combattuto ed equilibrato: sabato sera la gara si è chiusa al quinto set e ha visto prevalere le genovesi, che raggiungono così le dirette rivali in classifica. Albisola si è invece imposta per 3-1 in casa della Nsc Assicurazioni Generali.

Due vittorie casalinghe completano il quadro: la Bordivolley ha piegato in quattro set il Cogoleto allenato da Paolo Repetto, mentre Campomorone si è imposta in tre set sulla Arredamenti Anfossi. Le ragazze di Diano Castello rimangono in coda alla serie con zero punti.

Il quinto turno sarà particolarmente interessante, come consueto per una serie così equilibrata. Sabato sera a Celle Ligure arriverà la Legendarte, in cerca di punti per il sorpasso; abbordabile la sfida per le sanremesi, ospitate a Imperia, mentre l’Albisola riceverà le dianesi fanalino di coda.