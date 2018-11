Vado Ligure. Seconda sconfitta consecutiva per la Pallacanestro Vado che tra le mura amiche ha affrontato la squadra meglio attrezzata di tutte per vincere il campionato.

I senior dello Spezia annichiliscono i giovani biancorossi con un parziale di 10-0 nei primi due minuti; coach Imarisio chiama subito time-out e Vado riesce a far vedere qualche reazione, ma gli ospiti continuano ad incrementare il vantaggio.

Visigalli sotto le plance ha la meglio contro i lunghi vadesi, non sempre attenti a rimbalzo, mentre gli esterni spezzini, in particolare i due lituani Suliauskas e Kibildis, tirano con ottime percentuali.

Nella seconda parte della gara si ha un maggiore equilibrio, Jancic e Lo Piccolo mettono qualche apprensione alla difesa ospite, ma Vado non dà mai la sensazione di poter mettere in dubbio l’esito della partita.

Terminata la settimana di fuoco, Vado dovrà dimostrare di aver imparato dalle sconfitte in Under 18 Eccellenza ospitando Mortara martedì 27 novembre alle ore 19,45, mentre in Serie C Silver affronterà l’impegnativa trasferta di Santa Margherita contro il Tigullio sabato 1 dicembre alle ore 18,15.

Il tabellino della partita valevole per l’8ª giornata:

Pallacanestro Vado Azimut – Spezia Basket Club 63-84

(Parziali: 12-26; 28-50; 45-66)

Pallacanestro Vado Azimut: Jancic 14, Valsetti, Cito ne, Cirillo, Lo Piccolo 17, Pesce 2, Brignolo 6, Pintus 2, Anaekwe 12, Tsetserukou 10. All. S. Imarisio, ass. S. Dagliano e D. La Rocca

Spezia Basket Club: G. Petani 2, Pipolo 7, Visigalli 22, Dalpadulo, Kibildis 16, Garibotto 9, Fazio 4, C. Petani, Suliauskas 22, Steffanini 2. All. Padovan, ass. Lanza

Arbitri: Zappa (Loano) e Vozzella (Andora)