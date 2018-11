Albissola Marina. Partita da non fallire per l’Albissola, che al Comunale di Chiavari affronta la Pro Piacenza, squadra che viaggia nelle posizioni intermedie della graduatoria nonostante vicissitudini societarie che già durante l’estate ne avevano messo in discussione l’iscrizione.

Due settimane dopo il successo sulla Juventus U23, i biancazzurri tornano sul campo “amico”, ovvero quello che li ospita nell’attesa di una sistemazione più vicino a casa. Da dimenticare in fretta la parentesi negativa di Vercelli, con la sconfitta per mano del Gozzano.

La cronaca. Claudio Bellucci schiera un 4-3-3 con Piccardo; Rossini, Oliana, Nossa, Calcagno; Bezziccheri, Radja, Oukhadda; Martignago, Cais, Russo.

Le riserve sono Bambino, Albertoni, Mahrous, Sancinito, Balestrero, Gulli, Sibilia, Bartulovic, Bennati, Oprut, Gibilterra.

Riccardo Maspero presenta la Pro Piacenza con un 3-4-1-2 con Bertozzi; Pasqualoni, Mangraviti, Maldini; Zanchi, Remedi, Ledesma, Kalombo; Nolè; Milani, Scardina.

A disposizione ci sono Zaccagno, Quaini, Bajic, Sanseverino, Nava, Sicurella, Kadi, Perrotti, Poddie, Buongiorno, Urso.

Dirige la partita Maria Marotta della sezione di Sapri con l’assistenza di Luca Feraboli (Brescia) e Federico Votta (Moliterno). Liguri in tenuta bianca con banda azzurra sulla maglia; ospiti in maglia a strisce verticali rosse e nere, calzoncini e calzettoni neri.

I Ceramisti partono bene. Possesso palla ed un corner calciato al 5°, ma infruttuoso. Poi, gli emiliani si fanno notare con Ledesma: al 14° conclude dalla distanza e manda a lato; al 16° il numero 24 rossonero su punizione da posizione centrale colpisce la traversa.

Al 19° viene ammonito Raja. Al 20° sono gli ospiti a calciare il primo angolo. Al 24° parità anche nel computo degli ammoniti: cartellino giallo per Maldini.

Al 28° Calcagno entra duramente su Nolè ed anche per lui scatta l’ammonizione. L’Albissola torna a farsi viva al 31° con una palla servita da Oukhadda a Martignago, che dalla destra mette in mezzo a cercare Cais, ma Bertozzi lo anticipa.